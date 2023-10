Alejandro Gómez quedó en el centro de las miradas por el control antidopaje positivo que se conoció hace pocos días. El Papu se sometió a un análisis durante octubre del 2022, cuando todavía era jugador del Sevilla de España y semanas antes de unirse al plantel de la selección argentina para disputar el Mundial de Qatar. Aunque hubo pocas opiniones al respecto en el mundo del fútbol sobre el tema, quien se atrevió a criticar al volante fue el entrenador José Mourinho.

El técnico portugués dirigió a la Roma frente al Monza, actual club de Alejandro, y se llevó los tres puntos gracias a un agónico tanto de Stephan El Shaarawy. Una vez en la conferencia de prensa, fue consultado por la situación del surgido en Arsenal de Sarandí. “¿Papu Gómez? No recuerdo que haya jugado la final de Europa League. Creo que ha jugado contra la Juventus en semifinales ya con un control positivo. Pero eso no es problema mío. Yo si tengo un poco de tos, no ando tomando de esos jarabes porque sino cuando vaya al control voy a estar en problemas”, declaró Mou.

🇦🇷 Papu Gómez last week: “Mourinho? I only have one memory of him and that is winning the Europa League with Sevilla against him”.

🇵🇹 José Mourinho today: “I’ve a cough, but I won’t take any syrup or any pills. Or else I might have trouble passing the anti-doping tests…”. pic.twitter.com/zEjHPW3wwn

Publicidad

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2023