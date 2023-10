Alejandro Papu Gómez fue suspendido por dos años al dar positivo en un control antidopaje realizado en noviembre de 2022, cuando estaba en el Sevilla, y a solo días del comienzo del Mundial Qatar 2022. El mediocampista, recientemente fichado por el Monza de Italia, está en shock pero consciente de que su carrera como futbolista, a sus 35 años, está contra las cuerdas.

Por ese motivo escribió un comunicado oficial en donde señaló que es un “férreo defensor del deporte limpio” y que nunca tuvo intención de “recurrir a una práctica prohibida”. Además, dijo que todo quedará en manos de sus abogados.

Papu Gómez rompe el silencio con un comunicado oficial.

Unas líneas debajo, Gómez remarcó su profesionalismo y su transparencia en el fútbol: “Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje”. Y dejó en claro: “Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida”.

Además, profundizó sobre el accidente doméstico que derivó en su doping positivo: “La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene no obstante precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol”.

Ya sobre el cierre del comunicado, Papu aseguró que un grupo de profesionales está evaluando su caso, posiblemente con el objetivo de reducir la sanción: “Sin entrar en cuestiones de fondo, he puesto este asunto en manos de mis abogados al considerar que la tramitación del expediente disciplinario no se habría realizado conforme a lo dispuesto en la normativa”.

Y concluyó con un mensaje para los hinchas y gente cercana: “Quiero agradecer todas las muestras de afecto y apoyo recibido en estos momentos complicados a nivel profesional”.