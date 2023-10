El jefe de asesores económicos de Javier Milei, Carlos Rodríguez, aseguró que el candidato de La Libertad Avanza «jamás» le pidió que «ayude en la formación de equipos en el área de economía», a la vez que dijo que se le solicitó «que no participe personalmente en ningún medio masivo de comunicación».

«Quiero dejar bien claro mi rol en LLA. El líder indiscutible Javier Milei me escucha cuando lo llamo o escribo. Toma nota. Pero jamás me pidió una opinión o participé en el diseño de ninguna de las propuestas de política económica del partido. Tampoco se me ha pedido que ayude en la formación de equipos en el área de economía», expresó.

A través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), añadió: «Es más, se me ha pedido desde los que manejan su campaña, que no participe personalmente en ningún medio masivo de comunicación, esto desde aproximadamente las PASO. Solo lo hago en Twitter y allí trato de no criticar las propuestas de los voceros designados del partido por razones obvias de convivencia. Sí trato de exponer en mis tuits mis propias propuestas, lo que no significa que estas sean de LLA».

«Mi única participación activa fue en la conversación vía Zoom con la representación del FMI, junto con Milei y los miembros del Consejo de Asesores Económicos que encabezo. También he tenido varias reuniones con la Ministra de Capital Humano con quien tengo una muy buena relación», expresó.

En tanto, indicó: «No soy vocero de LLA ni se me consulta específicamente para ninguna propuesta económica. Solo me consta que se lee todo lo que pongo en las redes sociales aunque no se esté de acuerdo conmigo. Dicho esto, obviamente apoyo a LLA y espero fervientemente que, aliados con otras fuerzas democráticas, triunfemos en noviembre para comenzar a erradicar definitivamente a esa enfermedad de la Democracia que se llama populismo».