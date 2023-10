La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, arremetió contra el ex presidente Mauricio Macri y lo acusó de haber jugado «siempre para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio».

«Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio, la verdad histórica es esa”, lanzó la ex diputada nacional.

En diálogo con La Nación+, la chaqueña ratificó la decisión de su partido de no apoyar al libertario en el balotaje contra el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa: “No vamos a someternos a ninguna extorsión, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico, todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad”.

La ex candidata presidencial auguró que el líder del PRO llevará a Juntos por el Cambio a su destrucción. «Su lado oscuro le ganó, en consecuencia el que rompe es él y la pobre Patricia (Bullrich) va a cometer un error histórico», bramó.

Y profundizó: “Me di cuenta en su cara, y su zona oscura. Se lo dije a (el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica) Maxi (Ferraro) y a Maricel (Etchecoin): lo que va a hacer Macri es desgastar a Horacio (Rodríguez Larreta), entregarla a Patricia e irse con Milei”, insistió.

Además, consideró que «el kirchnerismo ya ganó» al haber logrado la reelección de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires y volvió a resposabilizar a Macri por la derrota, ya que lo acusó de haberse «equivocado en la estrategia, pelearse con (Diego) Santilli y no ponerlo de candidato a gobernador».

De cara al balotaje de 19 de noviembre, Carrió remarcó: “Hay que impugnar el voto, y el que quiera votar que se haga responsable, porque está avalando”.

«Una parte del PRO tiene nuestra posición y el radicalismo está imposibilitado de actuar en uno u otro lado porque violaría sus principios republicanos”, afirmó.

Y concluyó: «La causa republicana permanece, los hombres y mujeres pasan».