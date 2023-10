A día de hoy, la histórica rivalidad futbolística entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo -sin dudas los dos mejores jugadores del Siglo XXI- quedó un poco de lado, debido a que militan en ligas que no pertenecen a la élite y poco tienen que ver entre sí.

De todas maneras, lógicamente sigue existiendo el debate entre quienes fanatizan por el Diez y quienes lo hacen por el astro portugués, que actualmente se desempeña en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Justamente, en la jornada de ayer CR7 fue noticia por el doblete que convirtió en la Champions League de Asia, en lo que fue la victoria 4-3 de su equipo sobre Al-Duhail y donde también brindó una asistencia de taco cerrando una actuación sobresaliente.

DOBLETE DE GOLAZOS DE CR7: impresionante volea de zurda de Cristiano Ronaldo para el 4-2 de Al Nassr contra Al Duhail en la #Champions de Asia.

Luego de este encuentro, en la previa de una nueva gala del Balón de Oro -el cual tiene muchas chances de quedar en manos de Messi-, Cristiano realizó algunas declaraciones polémicas que fueron tomadas por mucha gente como una clara indirecta para la Pulga.

“No me importan los registros. Lo que pienso es disfrutar el momento. Me estoy divirtiendo. Creo que esa es la palabra clave”, comenzó diciendo el Bicho, que luego cerró la entrevista con una frase bastante contundente hablando en tercera persona.

“Sería mentira decir que no estoy contento marcando goles y jugando bien. Pero Cristiano no es como todos los demás. Soy diferente a los demás. Por eso sigo jugando y haciendo las cosas bien“, sentenció.