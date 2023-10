La titular del PRO, Patricia Bullrich, llamó a no votar al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el próximo balotaje que protagonizará contra el libertario Javier Milei el próximo 19 de noviembre. «La urgencia nos interpela a no ser neutrales», argumentó la titular del PRO en uso de licencia al tiempo que aclaró que no se debe «iniciar otro ciclo kirchnerista con Massa».

En conferencia de prensa junto a ex aspirante a vicepresidente, el radical Luis Petri, remarcó: «Un triunfo de Massa sería la continuidad del peor gobierno de la historia».

Respecto al apoyo del libertario Javier Milei, Bullrich admitió: «Con Milei tenemos diferencias, no las ocultamos, pero nos encontramos ante el dilema del cambio o continuación mafiosa y queremos terminar con la vergüenza del presente».

«La mayoría de los argentinos eligió un cambio y no negociamos el cambio. No los vamos a abandonar, siempre los vamos a defender», subrayó.

También hizo mención a la reunión que protagonizó anoche con el libertario y el expresidente Macri que generó tensiones al interior de Juntos por el Cambio: «Nos perdonamos mutuamente».

En la previa a la declaración, la exministra y el expresidente Mauricio Macri se reunieron con la mesa chica del PRO en el hogar de Bullrich, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Los diputados Cristian Ritondo, Diego Santilli y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y su sucesor, Jorge Macri asistieron al intercambio.

Anoche, Bullrich y Macri se reunieron anoche, a solas, con el candidato de La Libertad Avanza, según confirmaron fuentes de La Libertad Avanza en las vísperas del intercambio del PRO lo que abonó al clima de tensión que se vive en la principal coalición opositora.

Según supo la agencia Noticias Argentinas de fuentes del PRO, la reunión tuvo un llamado incipiente, a pocos días de la dura derrota en las elecciones generales, cuando los puentes de diálogo aún no son los necesarios para un intercambio de los principales referentes.

Carrió: «Macri siempre jugó para Milei»

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, arremetió contra el ex presidente Mauricio Macri y lo acusó de haber jugado «siempre para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio».

«Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio, la verdad histórica es esa”, lanzó la ex diputada nacional.

En diálogo con La Nación+, la chaqueña ratificó la decisión de su partido de no apoyar al libertario en el balotaje contra el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa: “No vamos a someternos a ninguna extorsión, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico, todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad”.

La ex candidata presidencial auguró que el líder del PRO llevará a Juntos por el Cambio a su destrucción. «Su lado oscuro le ganó, en consecuencia el que rompe es él y la pobre Patricia (Bullrich) va a cometer un error histórico», bramó.

Y profundizó: “Me di cuenta en su cara, y su zona oscura. Se lo dije a (el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica) Maxi (Ferraro) y a Maricel (Etchecoin): lo que va a hacer Macri es desgastar a Horacio (Rodríguez Larreta), entregarla a Patricia e irse con Milei”, insistió.

Crisis en La Libertad Avanza tras el acuerdo Milei – Macri

Liliana Salinas, diputada provincial electa, emitió un comunicado tras el acuerdo entre el libertario Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri: «No permitiremos este manoseo escandaloso donde se pasan por el rábano a los que hemos defendido a capa y espada este espacio».

«Vemos con estupor el giro radical de la postura de nuestro candidato presidencial, que se manifiesta en todos los medios de comunicación donde es entrevistado. En Mayo fundamos La Libertad Avanza, pensando en llevar ideas de libertad, sujetas a no transar ni acordar con la casta que tan mal nos dejó en estos 40 años de democracia. Creímos en Javier MILEI, que con los mismos de siempre no», señalaron.

En la misma línea, señaló: «Nos quieren llevar a acordar, transar, y abrazar a los mismos de siempre. Los de Juntos por el Cambio, que ya no están tan juntos, ahora pasarían a no ser tan malos, no tan transeros, no tan serviles, no tan casta. Y los de la extrema izquierda? Ahora podrían ser ellos parte del ministerio de desarrollo humano… madre mía!».

«Como fundadora de L.L.A.E.R., presidente del P.C.P., y diputada provincial electa, desde nuestro partido político no permitiremos este manoseo escandaloso donde se pasan por el rábano a los que hemos defendido a capa y espada este espacio. Es por esto que, por pertenecer a un espacio de libertad de acción, manifestamos desde ya que generaremos un bloque de diputados denominado PCP, no siendo parte de lo que han destruido en un abrir y cerrar de ojos! Siempre defendiendo nuestros ideales! Los que otros ya se olvidaron…», concluyeron.

Milei le bajó el tono a sus acusaciones contra Bullrich tras tildarla de «montonera, tira bombas»

El candidato libertario, Javier Milei, le bajó el tono a sus polémicas acusaciones sobre la titular del PRO, Patricia Bullrich, en búsqueda de su apoyo para el balotaje que disputará el 19 de noviembre.

«Fue en el jardín de una casa donde había una criatura», aclaró Milei luego de que acusara a la titular del PRO de haber colocado “bombas en jardines de infantes” en plena campaña electoral.

«Si nos dedicamos a remover todo lo que hicimos en la campaña, gana el kirchnerismo», aseveró el diputado libertario, quien protagonizó un encuentro con Macri y Bullrich durante la noche del martes.

La Coalición Cívica no apoya ni a Massa ni a Milei: «Vamos a impugnar el voto»

La fuerza encabezada por Elisa Carrió insistió en su postura neutral de cara a la segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei: «Somos quienes más denunciamos a Massa y al kirchnerismo a lo largo de todos estos años, cuando muchos callaban o miraban para otro lado. Tampoco vamos a acompañar un salto al vacío con gente incompetente que propone venta de órganos, libre portación de armas y el no respeto a los derechos humanos más elementales».

«Elisa Carrió y la CC planteamos una estrategia que no fue escuchada. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preservar la unidad de Juntos por el Cambio en base a principios, valores y por sobre todo unidad con identidad», plantearon desde la fuerza sobre la estrategia de la principal coalición opositora.

En la misma línea, precisaron: «Queremos Contrato Moral, Contrato Institucional y un contrato de amistad política que supone generosidad, grandeza. No estamos dispuestos a que nuestros principios sean cancelados y violentados. No estamos dispuestos a ser un partido que preste sus diputados al gobierno de turno que venga, la sociedad nos puso en un lugar: ser oposición y eso debemos aceptarlo y representarlo con humildad”.

La neutralidad de Cornejo y Cambia Mendoza

Con la firma del gobernador y vice salientes de Mendoza, Rodolfo Suárez y Mario Abed y los entrantes Alfredo Cornejo y Hebe Casado, además de 14 intendentes, el espacio Cambia Mendoza se declaró neutral en el balotaje del próximo 19 de noviembre.

A través de un breve comunicado, remarcaron que «en defensa de los intereses de los mendocinos y con el firme compromiso de cumplir el rol opositor que nos asignaron en las elecciones del pasado 22 de octubre, el gobernador actual y electo, el vicegobernador actual y la vicegobernadora electa; y los intendentes actuales y electos de Cambia Mendoza hemos decidido no acompañar ningún proyecto político de los candidatos a presidente de la Argentina».

«Nuestro deber no es determinar quién será el próximo mandatario, sino constituirnos como una oposición con presencia territorial, dedicada a proteger las instituciones y supervisar al gobierno que resulte electo el próximo 19 de noviembre», argumentaron

En la misma línea, ampliaron: «Seguiremos trabajando incansablemente para erigirnos como una alternativa sólida. Nuestros senadores y diputados serán garantías del control republicano en el Congreso de la Nación, mientras que nuestros diez gobernadores de Juntos por el Cambio y los intendentes trabajarán para ser modelos de gestión eficiente en todo el país».

«Nuestro compromiso será trabajar en un programa más sólido y presentar el mejor candidato presidencial en 2027, con la firme convicción de que es a través de la responsabilidad, la institucionalidad y el trabajo conjunto que construiremos un futuro promisorio para todos los argentinos. Confiamos en la sabiduría de los mendocinos para tomar decisiones informadas y ejercer su derecho al voto con total libertad en el balotaje que se avecina», concluyeron.

Jorge Macri anticipó que se contactará con Massa y Milei para plantear «bases de convivencia razonables» entre Nación y Ciudad

El flamante jefe de Gobierno porteño electo, Jorge Macri, anticipó que enviará una carta a los candidatos presidenciales, Sergio Massa y Javier Milei, para plantearles «bases de convivencia razonables» entre la Casa Rosada y la Ciudad.

A falta de 25 días para el balotaje que definirá al próximo Presidente de la Argentina, el referente del PRO buscará poner sobre la mesa los intereses de su futura gestión.

«Espero escribirles una carta a los dos candidatos con lo que creo que son bases de convivencia razonables entre el Gobierno de la Ciudad y la Nación», sostuvo el actual ministro de Gobierno porteño.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, Jorge Macri profundizó: «No hablo de cosas abstractas, sino de cosas como si van a cumplir el fallo de la Corte Suprema y darle la coparticipación que le quitaron a la Ciudad; cómo avanza la autonomía de la Ciudad respecto del Puerto de la Ciudad, la Terminal de Ómnibus de Retiro; qué van a hacer con los presos que tenemos en las comisarías y que el Servicio Penitenciario no se lleva».

«Éso es discutir las cosas que son importantes para la gente. Quiero saber qué piensan sobre estas cosas», añadió.

Noticia en desarrollo…