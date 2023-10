La senadora nacional de Unidad Ciudadana Juliana Di Tullio cuestionó hoy el «acuerdo de cúpula» de Patricia Bullrich y Mauricio Macri con Javier Milei para garantizar el apoyo de ese sector del PRO a la candidatura presidencial del libertario, al sostener que aquella «no es una propuesta interpretada por todos los votantes» de Juntos por el Cambio.

«Me impacta este acuerdo de cúpula, no es una propuesta que haya sido interpretada por todos los votantes», lanzó la dirigente kirchnerista.

En declaraciones radiales, la legisladora bonaerense afirmó que «el único candidato con una clara propuesta de país fue Sergio Massa ante una situación provocada por el préstamo al FMI que pidió Macri«.

En tanto, Di Tullio destacó el anuncio de «la muerte de la grieta» que hizo el candidato presidencial de Unión por la Patria luego del triunfo en la primera vuelta electoral, que lo posicionó con chances de revalidar en el balotaje el 19 de noviembre.

«Hablamos de un nuevo tiempo, construir en vez de destruir. El acuerdo que hace Bullrich no es de cara a la sociedad, ahora deben reacomodar todas las propuestas», comparó la senadora oficialista.

En esta línea, continuó: «Me sorprende que sigan denostando al electorado argentino. No me gusta que se rían de la Argentina, estamos en un momento muy serio, no es una caricatura».

Finalmente, Di Tullio aclaró que el anuncio del apoyo de Bullrich a Milei «no va a hacer cambiar nada» de la campaña y la estrategia de Unión por la Patria hacia la segunda vuelta.

«La alianza nuestra es con el futuro de los argentinos, esto no nos va a hacer cambiar nada», explicó.

Sobre la composición heterogénea de Unión por la Patria, lo comparó con una «familia ensamblada».

«El Peronismo es un espacio enorme, una familia ensamblada que se junta para defender la patria. A mí me va a seguir conduciendo Cristina (Kirchner)», aclaró sobre su pertenencia en la coalición oficialista.