La deuda externa privada por importaciones de bienes y servicios saltó a casi US$ 10.000 millones en los últimos doce meses, por el financiamiento de compras del exterior con préstamos de sus casas matrices.

Esto ocurrió debido a la escasez de dólares en las reservas del Banco Central (BCRA), que cerraron este jueves en los 24.554 millones.

En el segundo trimestre de este año, alcanzó el récord de US$ 47.864 millones.

Por importaciones de bienes totalizó US$ 36.939 millones (US$ 8.314 millones más que un año atrás), y por servicios US$ 10.925 millones (US$ 1.644 millones más que en junio 2022).

Se estima que este endeudamiento siguió creciendo por las mayores restricciones que se impusieron estos meses por el bajón de las reservas del BCRA, según consultoras privadas.

Un dato clave es el perfil de los vencimientos, ya que incluyendo la deuda exigible y la que se otorgó sin fecha de vencimiento pactada, las empresas deberían afrontar dentro del año siguiente vencimientos de capital de deuda comercial por US$ 53.768 millones (97% del total de deuda comercial al 30 de junio último).

Y por los vencimientos de capital de la deuda financiera US$ 17.331 millones (un 45% del total).

El Informe del Banco Central explica que está vigente un sistema para financiar el pago de importaciones que «permite a las empresas que actúan tanto como importadoras y exportadoras financiar la compra de insumos con sus propios proveedores o con líneas de crédito internacional, de bancos extranjeros o locales, y luego aplicar las divisas del cobro de exportaciones para la cancelación del financiamiento».

Las empresas relacionadas fueron quienes más financiamiento otorgaron para este tipo de operaciones por un total al 30 de junio de US$ 20.704 millones, con una suba de US$ 5.050 millones en el año.

Por sectores, la deuda encontraba mayormente concentrada en las empresas del rubro “Comercio al por mayor”, con un total de US$ 7.732 millones, seguida del sector de “Fabricación de vehículos automotores”, con una deuda de US$ 4.878 millones, y fabricación de sustancias y productos químicos», tercero en importancia, totalizó US$ 2.867 millones.

Si se suman las deudas financieras y por exportaciones, la deuda externa privada totaliza la cifra récord de US$ 93.400 millones.

De ese total, la deuda con empresas del mismo grupo suma US$ 46.036 millones.

«En la comparación interanual, la deuda externa mostró un incremento de US$ 10.070 millones, explicado por el aumento de la deuda comercial por US$ 11.602 millones, parcialmente compensado por las cancelaciones de deuda financiera por US$ 1.532 millones», dice el informe del BCRA.

Al 31 de diciembre de 2001, primera fecha que abarca el relevamiento oficial, la deuda externa del sector privado se ubicaba en US$ 77.593 millones. A fines de 2015, era de US$ 68.416 millones.

Cuatro años después, al 31 de diciembre de 2019 subió a US$ 83.187 millones.

Luego se fue achicando hasta los US$ 76.770 millones a fines de 2021 para crecer a U$S 87.405 millones en 2022. Y totalizar en el segundo trimestre 2023 los U$S 93.400 millones.