Lionel Messi volverá a París, aunque esta vez no será para vestir la camiseta del Paris-Saint Germain o siquiera disputar un paritdo, sino para la gala de la entrega del Balón de Oro, donde está nominado junto a otros grandes jugadores de la Selección Argentina, como lo son Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Emiliano Martínez, aunque sus principales rivales en la contiendan son Erling Haaland y Kylian Mbappé

Si bien durante el día de ayer el periodista Fabrizio Romano reveló que el astro argentino es el favorito a llevarse el premio y todo apunta a que lo ganará, varios jugadores históricos con pasado en el Barcelona también apostaron por su octavo Balón de Oro.

Por un lado Thierry Henry, quien compartió equipo con Messi, declaró: “Si alguien gana la Copa del Mundo como él lo hizo, más allá de lo que pasó en la final que como francés estaba un poco decepcionado, tiene que ganarlo. No podés decir que no se lo merece, no podés decir que no es correcto si lo gana. Para mí, este año el Balón de Oro se lo merece Messi, sin dudas”.

Ronaldo, quien paso tanto por el Barcelona como por el Real Madrid, también se inclinó por el diez: “El Balón de Oro debería ir para Lionel Messi, sin dudas. Lo que hizo en el Mundial fue especial, me recordó a las campañas de Pelé y Maradona”.