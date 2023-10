La diputada nacional del PRO y ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó que se mantendrá neutral respecto al balotaje entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

«Siempre trabajé por el PRO y por Juntos por el Cambio. Porque creo en nuestros valores, en nuestros equipos y en nuestro proyecto de país. Esta mañana decidimos, en una reunión del PRO, que cada dirigente se exprese libremente», aseguró Vidal en su cuenta de X.

En esa línea, continuó: «No creo que lo que diga ningún político, incluyéndome, defina el voto de los argentinos. No hay libertad de acción para los ciudadanos porque ya somos libres. Cada uno decide y es responsable de su voto».

«Voy a ser coherente con lo que dije y representé siempre. Desde el 2003 me encuentran en el mismo lugar: en la vereda de enfrente del populismo. Por eso no voy a apoyar a ninguno de los dos candidatos, ni voy a ser parte del gobierno de ninguno de los dos. Como a millones de argentinos, ninguno me representa», lanzó Vidal.

Y lanzó un fuerte mensaje reflotando su gestión como mandataria provincial: «Para los que especulan sobre que esta posición es funcional al massismo, quiero ser clara: soy la misma que le ganó a los que gobernaron 28 años la Provincia de Buenos Aires».

«La misma que peleó contra las mafias que ellos integran. La misma que una y otra vez dijo que Massa es el responsable de esta inflación insostenible y de todas las fallas que tiene hoy la economía de nuestro país. Él es kirchnerismo», subrayó.

Para finalizar, la legisladora nacional y referente del partido amarillo dijo que «cada argentino elegirá a conciencia, sin importar lo que diga la política». «Los que queremos recuperar el futuro somos mayoría», remató.