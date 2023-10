El presidente Alberto Fernández recordó al ex mandatario Néstor Kirchner, en un nuevo aniversario de su muerte, y destacó que «transformó la Argentina».

«A 13 años de su partida, recuerdo a mi amigo Néstor Kirchner, el hombre que con sus políticas, convicciones y fortalezas, transformó la Argentina», sostuvo el jefe de Estado.

El mensaje fue publicado en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter, en medio de una gran cantidad de recuerdos y homenajes al santacruceño, fallecido el 27 de octubre de 2010.

Junto al texto, Alberto Fernández incluyó una imagen del ex presidente durante un acto político.

A trece años de su fallecimiento, funcionarios, legisladores, dirigentes y agrupaciones políticas evocaron la figura del santacruceño a través de imágenes, frases y discursos.

Pero las palabras tomadas del ex presidente no fueron al azar, sino que tuvieron una clara intencionalidad en medio de la campaña de cara al balotaje del 19 de noviembre entre los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de La Libertad Avanza, Javier Milei.

En ese marco, integrantes del oficialismo recordaron las convocatorias al radicalismo y a otros espacios que había realizado Kirchner en distintas oportunidades.

Tal vez el más concreto en ese sentido fue el video difundido por La Cámpora.

«Yo le digo a todos los dirigentes, a todos los militantes, a todo el pueblo argentino, a los que piensan como nosotros y a los que no piensan como nosotros: no podemos volver atrás. No importan las diferencias circunstanciales, no importa que en una elección hayamos estado separados. Nos importa la historia, que nos está esperando que estemos todos juntos para construir ese destino que necesita la Argentina», fue el fragmento de un discurso elegido por la organización liderada por Máximo Kirchner.