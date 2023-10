En clave electoral, con guiños al radicalismo, el oficialismo recordó en redes sociales al ex presidente Néstor Kirchner en un nuevo aniversario de su muerte.

A trece años de su fallecimiento, funcionarios, legisladores, dirigentes y agrupaciones políticas evocaron la figura del santacruceño a través de imágenes, frases y discursos.

Pero las palabras tomadas del ex presidente no fueron al azar, sino que tuvieron una clara intencionalidad en medio de la campaña de cara al balotaje del 19 de noviembre entre los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de La Libertad Avanza, Javier Milei.

En ese marco, integrantes del oficialismo recordaron las convocatorias al radicalismo y a otros espacios que había realizado Kirchner en distintas oportunidades.

Tal vez el más concreto en ese sentido fue el video difundido por La Cámpora.

«Yo le digo a todos los dirigentes, a todos los militantes, a todo el pueblo argentino, a los que piensan como nosotros y a los que no piensan como nosotros: no podemos volver atrás. No importan las diferencias circunstanciales, no importa que en una elección hayamos estado separados. Nos importa la historia, que nos está esperando que estemos todos juntos para construir ese destino que necesita la Argentina», fue el fragmento de un discurso elegido por la organización liderada por Máximo Kirchner.

En otro pasaje de la pieza audiovisual, se recordó el momento en el que el ex jefe de Estado subrayaba que «los radicales son luchadores y argentinos».

«No nos mueve la bronca ni la venganza. Nos mueve el amor, convocar a todos los sectores nacionales, populares y progresistas que no son peronistas», señalaba el santacruceño.

El mensaje en redes sociales reza «Recordalo, no lo olvides», con la canción «Justo que te vas», del recientemente fallecido Ricardo Iorio.

LEÉ: Lousteau: «Está claro que Mauricio Macri abandonó Juntos por el Cambio»

Por su parte, la cuenta oficial de Unión por la Patria publicó otra frase del ex mandatario: «Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales».

«Néstor abrió el camino y detrás de él vinimos todos. Nos devolvió la capacidad de creer que los sueños colectivos pueden hacerse realidad y nos marcó el norte. Néstor vive en cada lucha por la igualdad. Su legado es la bandera de quienes militamos por una Argentina más justa», destacó el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi.

En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, manifestó: «Con Néstor Kirchner en el corazón, queremos seguir construyendo una Argentina con todos y para todos».

«¡Qué viva siempre la esperanza, la solidaridad y la convivencia! Viva el amor y la pasión. Viva la unidad en la divergencia. Viva la pluralidad. Néstor vive siempre», agregó la diputada nacional electa.

El intendente del partido bonaerense de Avellaneda, Jorge Ferraresi, expresó: «Ni bien asumió nos dijo que el Estado debe encabezar la reparación de las desigualdades sociales. Con esa claridad y convicción nos sacó de la crisis a la que nos habían llevado las políticas neoliberales. Nuestro mejor homenaje será militar otro triunfo popular».