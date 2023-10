El dolor de Los Pumas y el rugby argentino quedó reflejado en la cara y las palabras de su capitán, Julián Montoya. Luego de la ajustada caída ante Inglaterra por la medalla de bronce, el hooker y máximo referente del conjunto albiceleste tuvo que combatir las lágrimas para contar sus sensaciones sobre un partido que se escapó por muy poco.

En diálogo con ESPN, el primera línea se vio visiblemente afectado por la derrota ante la Rosa por 26-23. Más allá de esto, Montoya siguió adelante y expresó su amor por la camiseta: “Estoy muy orgulloso del equipo, de cómo luchamos hasta la última pelota. Pero bueno, se gana, se pierde y, nada, nos tocó perder”, aseguró.

Abrazos de corazón ♥️ 🇦🇷 Muchas gracias, Pumas 🫶🏼 El orgullo es enorme#SomosLosPumas pic.twitter.com/PiJDWkl0Vo Publicidad — Los Pumas (@lospumas) October 27, 2023

“Nos faltó confirmar los puntos que hicimos. Metemos un try y nos hacen otro en la siguiente jugada… un poco de disciplina. Después creo que el scrum, el line anduvieron bien. Sabíamos que iba a ser un partido así, cerrado. Son esos momentos claves que no pudimos aprovechar cuando tuvimos superioridad”, reconoció el capitán de Los Pumas.

Publicidad

Luego, Montoya agregó unas sentidas palabras para este plantel del Mundial de Rugby 2023: “Estuvimos ahí, es duro. Es duro porque para mí ser capitán de este equipo es el mayor orgullo que me tocó. Independientemente de ser capitán o no, este equipo es lo mejor que me pasó en la vida deportivamente”, sentenció.