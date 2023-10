La diputada provincial de Santa Fe Amalia Granata volvió a cuestionar al candidato presidencial Javier Milei y dijo que «traicionó a su electorado y se convirtió en lo peor de la casta».

La legisladora, que fue reelecta en el cargo el domingo, hizo campaña para el líder libertario y dijo que se siente «decepcionada» por su acercamiento a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Granata, de cara al balotaje presidencial del 19 de noviembre, expresó: «Yo voy a votar en blanco. Ni Milei ni Massa me representan».

En declaraciones a radio LT 3, la diputada santafesina consideró que «Milei tendría que haber seguido con su campaña».

«Hay mucha gente enojada con esta situación. Gente que eligió a Milei porque criticaba al resto de los políticos por las transas y los arreglos que hacían. Y hoy es lo mismo. Es lo peor de la casta», subrayó.

Granata también cuestionó duramente al ex presidente Mauricio Macri y consideró que «es un sinvergüenza».

«Hoy está contento de que no haya otro líder. No iba a aceptar nunca que Juntos por el Cambio tuviera otro presidente que no sea él», enfatizó la diputada provincial.

Sobre Bullrich, evaluó: «Siento que a Patricia la obligaron a hacer lo que hizo ayer. Era obvio que se sentía incómoda con la situación».