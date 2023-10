Otra mala noticia judicial para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, ya que la Cámara Federal de Casación Penal, rechazó la presentación de un recurso extraordinario para evitar que se lleve adelante el juicio oral en la causa conocida como Hotesur-Los Sauces, en la que se la acusa de presunta corrupción y lavado de activos a través de negocios hoteleros.

La apelación había sido presentada ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que un tribunal decidiera elevar a juicio oral la investigación que involucra a la ex mandataria, su hijo Máximo Kirchner y al empresario santacruceño y socio del matrimonio presidencial, Lázaro Báez.

“Que la decisión a cuyo reexamen por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aspira no puede autorizarse, ya que lo resuelto por esta Sala I no constituye sentencia definitiva ni puede considerarse equiparable a tal, no pone fin al procedimiento, ni impide su continuación, ni demuestra la parte un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior”, indica el fallo de los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Javier Carbajo.

Fuente: Nexofin