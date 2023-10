La Cámara Federal porteña quedó en condiciones de resolver si se reabre la investigación contra Cristina Kirchner en el marco de la causa conocida como “ruta del dinero k”. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, defensores de la vicepresidenta, habían recusado a Llorens y Bertuzzi por haber aceptado como querellante a la ONG Bases Republicanas, ligada al macrismo, que busca revocar el sobreseimiento de la vicepresidenta.

El juez Farah, integrante de la Sala II y no alcanzado por estas objeciones, fue el encargado de analizar y dirimir la cuestión. Farah había votado en aquel momento por no admitir a la ONG como querellante. “Tengo necesariamente que advertir que la naturaleza de la crítica implica que, a criterio de los letrados, debería asumirse aquí que el voto de los Dres. Llorens y Bertuzzi en dicha oportunidad tendría que haberse compadecido con lo escrito en el mío –en disidencia-. Resalto el punto, porque deja expuesto que, en definitiva, la censura se vincula a la forma en que los jueces interpretaron el alcance de la norma del art. 82, CPPN”, que alude a la forma de constituirse en querellante.

Para Farah, en la decisión de sus colegas no hay per se “un signo claro de parcialidad que habilite la procedencia de una vía restrictiva como la recusación” y añadió que lo mismo “sucede con la referencia a decisiones de otros procesos penales”. El juez también afirmó: “por lo demás, es manifiesto que el planteo de juicio político hecho por un legislador que no es parte en el presente y con posterioridad a su inicio, no constituye supuesto de apartamiento”.

De esta manera, la Sala II de la Cámara Federal quedó en condiciones de definir sobre si corresponde revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner en el expediente. La ONG reclama que se anule el sobreseimiento de la vicepresidenta que hizo el único acusador en la causa, el fiscal Guillermo Marijuan el 24 de mayo pasado.

Fuente: Nexofin