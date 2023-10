El actor Luis Brandoni pateó el tablero y rechazó cualquier posibilidad de votar al libertario Javier Milei, más allá de que también aclaró que tampoco lo hará por Sergio Massa.

«Nos pusieron del lado de la oposición y creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos diez provincias a las cuales responder, un alto número de legisladores, intendentes. La sociedad nos puso del lado de la oposición y tenemos que responder al lugar que nos otorgó la ciudadanía», afirmó Brandoni en Radio Con Vos.

El protagonista de la exitosa serie Nada dijo: «No vamos a votar a nadie que no nos convenza, así que vamos a tener el lugar que nos dio la sociedad. No vamos a votar por ningún candidato que no sea el nuestro».

«No soy peronista, y (Massa) fue un ministro de Economía y candidato al que no le creo, no hay otra explicación que justifique eso. Con Milei lo mismo, no tengo nada que me ligue a él», agregó.

«El mal menor es el que nos indica la democracia y nos indica que los que ganan gobiernan y los que no, responden al juego de la democracia. Vamos a ser una oposición razonable, justa, que adhiere a los principios y a la constitución nacional», completó.

Las agresiones de Milei a los radicales

«Ese señor dice que lo peor que hay en el país es el radicalismo. Es un ignorante, que desconoce que la vida de un partido de 130 años no es casualidad. Por su puesto no puedo votar a ese sujeto», dijo Brandoni sobre los dichos de Milei contra Raúl Alfonsín.

«Los que la votamos a Patricia (Bullrich) fue porque pensamos que podía ser una buena gestora, pero no para acompañarla en cualquier ruta que tome. Votar a un candidato no significa que resigne mi criterio, mi pensamiento y mis convicciones», apuntó.

«No me imagino al radicalismo cerca de un eventual gobierno de Massa, pero la oposición no es oponerse a todo, es plantear algunas cosas que puede no ocurrírsele al oficialismo. No se trata de estar oponiéndose permanentemente. En la democracia hay que hablar, pero eso no significa resignar las convicciones«, concluyó Brandoni.