En una apretada sesión de clasificación el monegasco Charles Leclerc de Scuderia Ferrari largará primero en lo que promete ser un apasionante Gran Premio de México de Fórmula 1. Su compañero de equipo, el español Carlos Sainz largara segundo acompañándolo en la primera fila y en tercera posición el tricampeón del mundo, Max Verstappen,

CHARLES TAKES POLE IN MEXICO!!

He takes his 22nd career pole ahead of Sainz and Verstappen!#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/XH4F4EykJU

— Formula 1 (@F1) October 28, 2023