Nicolás Massot, diputado electo de Juntos por el Cambio, tomó distancia de la postura de la titular del PRO, Patricia Bullrich, y cuestionó el apoyo al libertario Javier Milei. «No es un cambio deseado», remarcó en declaraciones radiales.

«Hay algunos de los que hoy piden el apoyo a Milei que cuando otro sugeríamos la posibilidad de explorar una primaria común, para poderle ganar no solo las elecciones nacionales en primera vuelta sino también ser competitivos en PBA, algunos de los que hoy están a cocho de Milei se opositaron rotundamente. Primera incoherencia», enumeró.

En la misma línea, continuó: «Segunda, si de verdad lo único que importaba era ganarle al kirchnerismo, en el comando de campaña de Patricia Bullrich no vimos ni una sola encuesta que nos pusiera en el balotaje, entonces el camino hubiera sido bajarse antes, apoyado a Milei en primera vuelta, entonces ahí hubiéramos tenido más coherencia que ahora».

Massott aclaró que no quiere ser «cómplice» y señaló que «un cambio que no es necesariamente un cambio deseado». «Si Milei accede al poder, aquellas cosas razonables, las voy a acompañar de la misma manera que si Massa en su necesidad de ganar mayorías está dispuesto a abandonar algunos de los defectos y malas prácticas de las que somos testigos desde hace 12 años también estaremos dispuestos porque no queremos un cambio y nada más. Quiero que la Argentina mejore y lamentablemente el cambio no lo condice Cambiemos», explicó.

«Lo que hay que hacer es honrar nuestra plataforma electoral, sin ninguna neutralidad, con cojones, no transando, no negociando y sin ser neutral a las barbaridades que dicen desde los dos lados. No para que haya un cambio, para que haya una mejora coherente», insistió luego de que la excandidata y el expresidente Mauricio Macri respaldaran al libertario.

Para el diputado, «no existe el argumento de que hasta antes de ayer eran locos, poco preparados, extremistas y de malas ideas, y hoy son el único camino posible para el cambio y para vencer al kirchnerismo. No me quiero quedar más ahí».

«Quiero que discutamos cómo mejoramos porque la verdad es que tengo pocas garantías de que un cambio conducido por Milei vaya a representar una mejora, la verdad tengo muchas dudas», afirmó, y agregó: «Eso no me transforma en un militante kirchnerista sino en un diputado aguerrido, que va a pelear por la plataforma electoral que defendimos».

Asimismo, desarrolló: «Es decir, equilibrio fiscal sin dolarización; defensa del valor de la moneda sin cerrar el Banco Central; mejora de la educación pública sin privatizarla; combate al delito sin que andemos a los tiros. No es tan difícil y eso es lo que está en juego. Así que, perdonen la expresión, pero neutralidad las pelotas”.

Por último, remarcó que en Juntos por el Cambio muchos consideran que no hay puntos similares con Milei y que no representa «un cambio deseado», y aunque aclaró que «todavía no definió a quién votar» y sostuvo que Bullrich está «rifando la coherencia de un espacio».