Los futbolistas argentinos jugaron este jueves por la Europa League por todo el continente, aunque con suerte dispar: Liverpool, AS Roma, Real Betis y Bayer Leverkusen.

La gran sorpresa de la jornada fue la derrota del Liverpool ante Toulouse. Los franceses se quedaron con un partidazo para la historia por 3-2.

Alexis Mac Allister fue protagonista porque los Reds llegaron al empate agónico sobre el final, pero el gol fue anulado por una mano -discutible- del volante argentino.

Los dirigidos por Klopp siguen siendo líder del Grupo E, aunque podría haber sellado la clasificación y mentalizarse únicamente en la Premier League.

INCREDIBLE DRAMA 😱

Liverpool’s apparent equalizer denied as VAR rules out their third goal for a handball by Alexis Mac Allister 😬#UEL pic.twitter.com/NDuwPiINnM

— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 9, 2023