El encuentro del año: Messi y Zidane recordaron a Maradona, sus ídolos de la infancia y la posición del 10

La marca de ropa deportiva Adidas cumplió el sueño de muchos futboleros: una reunión a solas entre Lionel Messi y Zinedine Zidane, dos leyendas en el universo de la pelota. En una charla muy amena, ambas figuras intercambiaron elogios y se animaron a opinar sobre diversas cuestiones del deporte, como el fanatismo del francés por Enzo Francescoli, el del argentino por Pablo Aimar y Diego Maradona, la posición del número 10 en la actualidad, sus respectivos goles en las finales de la Copa del Mundo y varios temas más.

Es que claro, tanto Zizou como la Pulga, llevaron a sus seleccionados a lo más alto con un doblete de cada uno en el partido definitorio. Zidane marcó por duplicado en el 3-0 contra Brasil para conquistar el Mundial de Francia 1998, mientras que Messi hizo lo propio en Qatar 2022. A su vez, ambos también sufrieron la derrota en una final de Copa del Mundo: Zidane en 2006 ante Italia y Messi en 2014 frente a Alemania. “Hacer un gol en la final del Mundial creo que es lo máximo, los dos lo podemos decir“, expresó cómplice Leo.

Un tema central de la charla fue el “número 10“, y todo lo que representa para un deporte como el fútbol. Ahí Messi tomó la palabra y dejó en claro la importancia de dicho dorsal para nuestro país gracias a Diego Maradona: “Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial, automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Todos de chiquitos queríamos ser como él. Si bien ninguno pudo ser como él, la ilusión y el deseo era ese, intentar copiar lo que hacía Maradona, que era el 10. Era a quien admirábamos y veíamos. Nuestro referente, nuestro ídolo. Para nosotros es algo muy fuerte que va a seguir estando. Va de generación en generación. Mis hijos saben de Diego sin haberlo visto nunca, sólo por video o lo que le contamos. Para nosotros es muy importante su figura“, dijo el crack de Inter Miami.

Sobre los recuerdos de la infancia, Zidane no dudó: “Como jugaba en el Marsella, mi ídolo era Enzo Francescoli. Yo tenía 13 años, antes de ir a Cannes donde empecé a jugar. Cuando lo vi dije ‘quiero ser como él’. Era muy elegante, como manejaba la pelota, como jugaba. Esto no se ve mucho, pensaba. Quería hacer lo mismo“. Messi, por su parte, destacó a Aimar: “Yo miraba mucho a Aimar, me gustaba mucho. Me encantaba su manera de jugar, en un River que tenía un gran equipo y él destacaba mucho. Sacando a Diego, que era un caso aparte, porque para nosotros es primero Diego y después el resto, Pablo era una persona que admiraba mucho como jugador“.

El avance del fútbol y la evolución del juego, hicieron que el clásico puesto de “enganche” -relacionado al número 10- esté actualmente en peligro de extinción. “Se perdió mucho la posición. Antes representaba al mediapunta o el enganche. Ahora muchos equipos juegan 433 y son más interiores, o en el 442 lineal no entra tampoco. Quedan pocos“, analizó Messi. “Menos mal que juegas tú todavía“, le agradeció Zidane.

Por último, el francés tuvo unas lindas y elogiosas palabras para con el argentino: “Es una sola palabra: magia. Lo que me gusta es que no estamos todos los días juntos pero hoy es un día importante para mí, por poder decirle la admiración que tengo por él. A toda la gente que le gusta el fútbol, le gusta estos jugadores que son diferentes. Es pura magia. Antes de recibir el balón sabía lo que tenía que hacer. Y sobre todo para mí, que entiendo de fútbol, lo veía en el campo y casi que ya sabía lo que iba a hacer, había una conexión. Pero cuando lo veo hacer lo que hace en el campo digo ‘ya está’. Eso es lo que la gente quiere ver en el fúbol. Es un jugador de los que hay pocos. Hay pero como él no, muy pocos… bueno, solo uno“, cerró entre risas.

