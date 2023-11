Rafael Di Zeo rompió el silencio luego de la represión que sufrieron algunos hinchas de Boca en las playas de Copacabana, Río de Janeiro. El líder de La 12 brindó una extensa entrevista en el Loco y el Cuerdo, programa emitido por YouTube y conducido por Flavio Azzaro.

El histórico líder de la barrabrava del “Xeneize” contó todos los detalles del “arreglo” que hizo con la hinchada del elenco brasileño para que cesen con las agresiones a los fanáticos del equipo “Azul y Oro”.

“Rafa” se refirió a las agresiones sufridas por los hinchas: “Si vos vas con tu familia el martes a Río ¿Qué querés que haga yo? ¿Vos sabés quién paró el quilombo para que no le peguen más a la gente? Nosotros hablamos con los de Fluminense el jueves a la 1:30 de la mañana. Por eso el viernes hicieron el banderazo, no le pegaron a nadie y después muchos se llenaron la boca diciendo que fueron ellos los que pararon la bronca. El acuerdo de paz se termina donde le pegan a uno el viernes, llegamos y no vamos a la cancha, vamos a pelear ustedes contra nosotros en vez de pegarle a las crianzas”.

«Nunca abandonamos al hincha de Boca» Tras la represión en Brasil hacia los fanáticos del Xeneize, el líder de La Doce, Rafael Di Zeo, aclaró que él habló con la barra de Fluminense para frenar la situación: «Por eso el viernes hicieron el banderazo y no le pegaron a nadie». pic.twitter.com/2XB1baeyZI — Corta 🏆 (@somoscorta) November 10, 2023

Para demostrar su participación y despegarse de algunas críticas por no haber estado para defender a los hinchas en los días previos, Di Zeo pasó en el programa un audio que supuestamente es entre un ladero suyo de La 12 y alguien de la barra de Fluminense: “Si me estás llamando para que lleguemos a un acuerdo, y ustedes no van a levantar más la mano a las criancas, a la gente de Boca va a estar todo bien, sino nos tenemos que encontrar en un lugar”.”¿Ahora qué me contás? Los que fueron ahí y dicen que lo arreglé yo, que lo arregló el otro”, completó Di Zeo.

Después, en medio de una respuesta para Toti Pasman, quien criticó a la barra por no haber estado para cuidar a la gente en los días previos, Di Zeo terminó liquidando al hincha de Boca de hoy en día. “Son de Boca pero son anti hinchada de Boca. Yo cuando era chico miraba la hinchada de Boca, no el partido. Hoy son hincha de los jugadores, los jugadores pasan. Es la nueva era, otra época. Hay algunos que me odian, no es una cuestión de plata”.

«La gente de boca NO CANTA» Firma: Rafa Di Zeo, se terminaron todas las mentiras. pic.twitter.com/6rC5rme9kk — Fran (@frabigol) November 10, 2023

“No cantan, no es que no nos siguen, cantan cuando el que no salta es una gallina, después la gente no canta, no es la misma gente que era antes, la que golpeaba los cosos…”, cerró.