El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel criticó la postura de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel respecto de la última dictadura militar y aseguró que tiene “la mentalidad de los genocidas” por sus ideas respecto a lo que pasó durante esos años.

“Es evidente que Villarruel tiene la mentalidad de los genocidas, siempre defendió a los genocidas. Pero, hace una confusión muy grande porque, incluso siendo abogada, trata de confundir al pueblo con sus declaraciones”, manifestó Pérez Esquivel en diálogo con Splendid 990.

En esa línea, el destacado activista y defensor de los derechos humanos, explicó: “Es cierto que hubo guerrilla e hicieron una serie de atentados, pero esos son delitos, no son crímenes de lesa humanidad. Lo que hizo la dictadura cuando asumió el Estado fue atacar a todos los sectores sociales, incluso a niños, y esos sí son crímenes de lesa humanidad”.

Las declaraciones Pérez Esquivel se dieron luego de que, durante el debate de vicepresidentes ayer por la noche, la compañera de fórmula del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, se negó a responder cuando el otro candidato a vice Agustín Rossi (UP) le preguntó si quería “la libertad de los genocidas condenados”.

«Vimos hace pocos días que salió una foto tuya en una movilización en la que marchabas pidiendo la libertad de genocidas. No nos dijiste la verdad completa (en el primer debate) porque capaz ibas a visitar a esos genocidas porque buscabas un proyecto de investigación. ¿Estás de acuerdo con la libertad de los genocidas?«, interrogó Rossi.

En ese punto, la diputada nacional libertaria respondió: «Lo que me parece que es importante es que reconozcamos que hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos, como por ejemplo Amelong, cuyo padre fue asesinado por montoneros en Rosario y en el 74. Era un ingeniero, su hijo está detenido por delitos de lesa humanidad. Cuando voy a marchas o investigo, simplemente reconstruyó la parte de la historia que ustedes eliminaron y pusieron bajo la alfombra».

En el momento de la repregunta, el santafesino reiteró su pregunta, de manera más directa: «¿Querés la libertad de los genocidas, los que están cumpliendo hoy condenas por la justicia?».

«¿Y los que están en prisión preventiva? no son decisiones de la justicia tenemos pactos internacionales que no permiten más de 3 años de prisión preventiva. Quédate con lo que quieras yo con que ustedes violan los derechos humanos. quiero que se respete la ley y que paguen gente como (Jorge) Taiana que estuvo preso en democracia. No voy a ir al pasado», resaltó Villarruel.

«Son decisiones de la Justicia, no me contestaste. Me voy a quedar con la sensación de que vos querés que todos los genocidas estén en libertad«, finalizó el jefe de Gabinete.