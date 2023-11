El presidente Alberto Fernández publicó solicitadas en diarios del exterior para reclamar la liberación de los secuestrados por el grupo Hamas, entre ellos 21 argentinos.

«Con la convicción de que estas gestiones son más efectivas cuando se hacen en conjunto, estoy en coordinación con otros países de la región con quienes coincidimos en la necesidad de la liberación inmediata de los rehenes y en terminar con las terribles consecuencias del conflicto sobre las mujeres, niños y civiles israelíes y palestinos», expresó el texto.

Además, durante este viernes por la mañana el mandatario, desde la Quinta de Olivos, mantuvo una reunión por videoconferencia con familiares de los argentinos secuestrados por Hamas, en el marco de la campaña global y de las acciones que lleva adelante el Gobierno con el objetivo de que «sean liberados de manera incondicional e inmediata».

«Hemos publicado solicitadas en diarios israelíes, del mundo árabe y de Estados Unidos y Europa. Es parte de una acción global que reclama la inmediata e incondicional libertad de las víctimas secuestradas por el accionar terrorista del Grupo Hamas, en particular las argentinas», sostuvo Fernández en la red social X (ex Twitter), mensaje acompañado por un video donde se ven los textos en diarios como New York Times y The Jerusalem Post.

Luego aludió a su actividad en Olivos: «Con el canciller Santiago Cafiero, me comuniqué con familiares de argentinos fallecidos y secuestrados. Desde el Gobierno nacional, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para terminar con tanto dolor y que los rehenes pronto puedan estar con sus familias», sostuvo.

«Mi prioridad y la de todo el Gobierno es la seguridad de los rehenes para que puedan volver a encontrarse con sus familias», expresó el jefe de Estado.

En este contexto, el Presidente detalló las actividades que el Gobierno está realizando desde el 7 de octubre hasta la fecha y se comprometió a continuar ampliando el trabajo con el gobierno de Israel y con países de la región. Asimismo, se destacó la acción global de visibilización y reclamo realizada con la solicitada publicada en medios internacionales.