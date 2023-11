El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, acusó este sábado a su rival en el balotaje, Sergio Massa (UP) de “campaña sucia” luego de que el titular de Hacienda publicó un video en redes sociales con un compilado de imágenes donde se lo ve insultando durante diferentes reportajes.

«@SergioMassa a esta altura de una campaña tan sucia no me sorprende tu deshonestidad intelectual«, criticó el libertario en la red social X.

«Deberías poner también el motivo que me impulsó a insultar de ese modo. Ah claro, eso implicaría revisar la basura de la política y sus curros que nos hunden en la miseria. VLLC!«, señaló el libertario en la previa del debate presidencial de mañana.

La respuesta de Milei se dio luego de que el candidato de Unión por la Patria hizo público un video que incluye varias de sus participaciones en medios de comunicación previas a las elecciones primarias, donde el líder de La Libertad Avanza interactúa de forma agresiva en entrevistas y diversos eventos.

Al respecto, el economista había remarcado en varias oportunidades que ya no se dirige de esa manera en su apariciones públicas y subrayó que los insultos fueron parte del clima de debate que se generó en algunos programas televisivos.

