El diputado nacional y ex candidato a jefe de Gobierno porteño, Leandro Santoro, aseguró este sábado que Javier Milei (LLA) es “más antirradical que antiperonista”, por el rechazo del libertario respecto del ex presidente Raúl Alfonsín y la figura del otro ex mandatario radical, Hipólito Yrigoyen.

“El nivel de violencia sobre la figura de Alfonsín es injustificable. No tiene que ver con la realidad actual”, consideró Santoro en diálogo con Radio Rivadavia AM630.

En este sentido, el diputado oficialista explicó: “Uno podría suponer que sería más razonable que se enoje con el peronismo porque, en definitiva, Unión por la Patria tiene un corazón peronista muy presente, y de esa manera polariza con el Gobierno. Si te ponés a pensar Milei es más antirradical que antiperonista”.

A su vez, respecto al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Santoro sostuvo que tiene un nivel de “violencia y de intolerancia” que infunde “miedo” y que no es “preciso” en las cosas que propone. “La dolarización en Argentina es imposible porque es anticonstitucional”, señaló.

Por otra parte, de cara al debate presidencial que se dará mañana desde las 21, el diputado nacional adelantó que la estrategia del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, va a estar orientada a explicar “los modelos de país y las formas de hacer política”.

“Todos coincidimos en que la Argentina tiene que cambiar, la discusión es hacia dónde y de qué manera”, subrayó.