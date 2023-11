El error de Mauricio Macri en su presentación como candidato a vicepresidente de Boca

Empezaron a calentarse las elecciones en Boca Juniors. Luego de la derrota en la final de la Copa Libertadores contra Fluminense, Mauricio Macri anunció su participación como vicepresidente en la fórmula que encabeza el candidato Andrés Ibarra, que competirá con el oficialismo actual encabezado por Juan Román Riquelme.

En su presentación ante la prensa, Macri expresó: “Nunca soñé volver a acompañar y sumarme a la conducción de Boca Juniors, que para mí ha sido y es algo muy importante en mi vida. Fueron doce años increíbles“, dijo sobre el ciclo que abarcó desde 1995 a 2007.

Al mismo tiempo, el ex presidente de la nación protagonizó algunos yerros, al calificar de “rabona” al mítico caño que Riquelme, actual vicepresidente del club, le metió a Yepes en el Superclásico por la Copa Libertadores del 2000. “El que me convoca, Andrés, espero nuestro futuro presidente, no es alguien que le va a hacer la rabona a Yepes, está fuera de discusión“, equivocó Macri, motivo que le valió varias cargadas en las redes sociales.

No conforme, también confundió los goles de Martín Palermo en la final de la Intercontinental: “Ni tampoco es quien pueda hacer un pase de 40 metros para que Palermo le haga el primer gol al Real Madrid“, agregó. Sin embargo, el primero de los dos goles que “El Titán” le hizo a Real Madrid, fue con asistencia del Chelo Delgado. El segundo, del que en realidad hablaba Macri, sí se dio tras una asistencia magnífica de Riquelme. “Boca necesita que le pongamos el hombro y se lo vamos a poner“, concluyó.

