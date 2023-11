Embajador de carrera, ex subsecretario de América Latina en el ministerio de Relaciones Exteriores, Gustavo Martínez Pandiani, es señalado como posible integrante de un gabinete nacional presidido por Sergio Massa de salir victorioso del ballotage del domingo 19 de noviembre.

En ese sentido, su área de influencia son las relaciones internacionales y su carta de presentación, es su experiencia, tras 33 años de carrera en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería, que lo llevó a presidir la CELAC y a trabajar en Suiza, Jamaica y EE.UU. donde consiguió numerosos contactos valiosos de Washington.

En una reciente conferencia de prensa organizada por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Martínez Pandiani contestó analíticamente las preguntas, explicando las prioridades en materia de relaciones exteriores de un eventual gobierno de Sergio Massa, y poniendo énfasis en una visión pragmática, casi utilitarista, priorizando las relaciones económicas y financieras por sobre las ideológicas o los posicionamientos morales o de principios a los que parece ser más afecto el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Frente a los periodistas integrantes del CARI, el embajador dio su punto de vista acerca de la Argentina y el posible ingreso a los BRICS (foro integrado por China, Rusia, India, Sudáfrica y Brasil). Llamó la atención el posible relacionamiento con Irán.

“El argumento que te dan es tan débil que es…´no pero ahí está Irán´. Primero que Irán no es miembro de los Brics. Irán es invitado a ser miembo de los Brics como lo es la Argentina”, explicó Pandiani sobre las críticas de la oposición al ingreso al mencionado foro.

“Pero supongamos que se incorpore Irán. ¿No sería un gran oportunidad para que la Argentina tenga otro foro donde formular sus reclamos a Irán, vinculado con las cuestiones que todos conocemos?. Si vos estás en esa mesa , vas a tener la oportunidad de decir a Irán lo que tengas que decir”, concluyó.

Ante tanto pragmatismo económico y financiero que desdibuja las definiciones claras sobre países que violan los derechos humanos, menosprecian a las democracias y, hasta, inician guerras de difícil pronóstico, Noticias Argentinas requirió por precisiones en las relaciones con países dictatoriales como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Rusia durante un posible gobierno de Massa.

LEÉ: Críticas e ironías opositoras tras el nuevo dato de inflación

“Cuando uno habla con tanto entusiasmo de una mirada más pragmática que, obviamente, se contrasta con la mirada más ideológica de Javier Milei, puede quedar erróneamente la sensación que el pragmatismo no tiene basamento axiológico y que es hacer cualquier cosa en cualquier momento», expresó.

Y continuó: «Nuestro pragmatismo, se asienta sobre una base de valores muy importantes que quizás ayuden a develar la pregunta. La política exterior que nosotros vamos a llevar adelante es una política exterior con el interés nacional adelante. Nos preguntamos, ¿le sirve a la Argentina? ¿les sirve a las empresas? ¿les sirve a las pymes? Pero hay una base sustantiva que está debajo de eso, que tiene que ver con los valores que son innegociables, son valores centrales de la política exterior”.

Consultado acerca de los fundamentos de esos valores, Pandiani señaló: “El primero de todos es una defensa en todo el mundo de la democracia y los derechos humanos. Voy a repetirlo. Una defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. En todo el mundo significa eso. En todo el mundo, sea donde sea, la Argentina va a tener una actitud de mirar con mucha atención que la democracia y los derechos humanos sean valores respetados».

«Vamos a tener una presencia muy fuerte en los organismos multilaterales, que son el lugar específico donde se debe manifestar la posición del Estado nacional. Si se trata de derechos humanos, tenemos nuestro foro en Ginebra, donde se toman las decisiones a nivel multilateral de derechos humanos. Si se trata de cuestiones puntuales, cada foro tiene un lugar. Medio Ambiente, la Agenda 2030, el Acuerdo de París», siguió.

Cuando Martínez Pandiani dirigió la CELAC, en 2022, hubo polémica por la invitación a representantes de Nicaragua, Cuba y Venezuela. En ese momento afirmó que se trataban de “…países democráticos y es, justamente democrático aceptar todos los sistemas de gobierno” y, afirmó, “no hay aquí una mirada ideológica, sino unidad en la diversidad. Cuando hay violaciones a los derechos humanos, Argentina los señala”.

Al respecto, señaló a NA: “Mi trabajo fue generar puentes, no romperlos, por lo tanto, yo me niego a caracterizar de manera peyorativa a países con los que tenemos relaciones diplomáticas Sergio Massa sabe lo que piensa, la política exterior de él va a ser la política exterior de él. Él ha tenido una posición bastante más dura que el actual gobierno respecto de Venezuela, para darte solo un ejemplo de lo que mencionaste. Lo mismo ha hecho con respecto a Nicaragua».

«Pero insisto, nuestra tarea tiene que ver con manifestar lo que pensamos, con expresar nuestros valores, en los foros correspondientes, pero yo no voy a romper todo para que alguien diga ah bueno, ahora me cierra el rompecabezas, pongo la ficha y me da perfecto, porque el mundo no funciona así. Hoy tenemos una relación recortada, por ejemplo, con Rusia, porque han provocado una guerra a través de una invasión injusta a Ucrania», declaró.

Y expandió: «Eso es lo que pensamos, esa es nuestra posición. Ahora bien, hay países que tienen que seguir funcionando en la relación bilateral, hay embajadores acá, embajadores allá, hay un intercambio comercial, hay un intercambio en temas de fertilizantes, hay temas que tienen que ver con el comercio. No funciona así, no funciona tan maniqueamente como algunos pretenden, que entonces, cuando no estoy de acuerdo con una cosa rompo todo. Como dice Milei, les meto la motosierra, entonces rompo todo».

La guerra en Franja de Gaza tras los ataques de fundamentalistas islámicos en Israel mereció una reafirmación de la intención de Sergio Massa de declarar a la agrupación Hamas como terrorista.

“El día anterior al primer debate presidencial en octubre se produjo el atentado terrorista de Hamás, y cuando todavía nadie sabía todo esto que iba a pasar, no estaba ni siquiera claro que había rehenes argentinos, Massa, con mucha contundencia y sin que nadie se lo pida, expresó no solo una condena muy enérgica contra el atentado terrorista de Hamás, sino que se solidarizó con el pueblo israelí por haber sido víctima de ese terrible atentado. En ese mismo debate, Sergio Massa anunció que en caso de ser elegido Presidente, el día 11 de diciembre, vamos a incluir a Hamás en la lista de organizaciones terroristas”, aseguró.

Además, expresó: “En ese debate estaban presentes el señor Milei y la señora Bulrrich. Ninguno de los dos se comprometió a lo que se comprometió Sergio Massa en ese momento. Y, Hamás no está en esa lista a pesar que en 2019 sí se incorporó, en el caso de Argentina, a la lista de organizaciones terroristas a Hezbollah».

De esa manera, agregó: «Entonces, la pregunta que yo en ese momento me hice fue para aquellos que salían luego a criticar y a pedir más precisiones, la pregunta que yo les hacía era, ¿por qué en el 2019, cuando se incorporó en el gobierno de Macri a la organización Hezbollah como una organización terrorista, no se incluyó también a la organización Hamás? Entonces, aquellos que reclaman hoy más contundencia tuvieron la posibilidad en el año 2019 de incluirlo en la lista, y no lo hicieron».

Hacia el interior de Unión por la Patria conviven agrupaciones que apoyan a gobiernos autocráticos, aquellos que concentran el poder en una sola figura cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales externas, ni a mecanismos regulativos de control popular, con dirigentes más cercanos a los Estados Unidos o Israel. ¿Cuáles serán las rupturas y continuidades con la actual gestión?

Martínez Pandiani explicó: “En la política exterior argentina va a haber cambios y continuidades. Tres continuidades. Una continuidad va a ser nuestro reclamo irrenunciable sobre las Islas Malvinas. Otra continuidad va a ser nuestro posicionamiento en favor de los derechos de las diversidades y las minorías en el mundo. Nosotros sí creemos que hay una diferencia salarial entre hombres y mujeres. Nosotros sí vamos a seguir llevando a los foros mundiales un reclamo en favor del derecho de las mujeres a tener igual remuneración por igual salario. Vamos a tener siempre ese posicionamiento a favor de la diversidad sexual y contra la discriminación».

«Una tercera continuidad tiene que ver con nuestra mirada sobre el cambio climático. Para nosotros el cambio climático no es el invento de la izquierda internacional. No es un negocio de los ambientalistas, como dicen en La Libertad de Avanza. Para nosotros el cambio climático es un drama que afecta a muchos países de manera absolutamente directa. Por lo tanto, vamos a continuar en la política exterior teniendo un compromiso en el marco del Acuerdo de París, la Agenda 2030, y así te puedo nombrar muchas otras continuidades. Después, vamos a tener cambios, vamos a tener algunos aspectos en los cuales Massa va a poner su propia impronta”, completó.

De todos modos, Pandiani aclaró: “…por ejemplo, darle a la gestión diplomática una mirada mucho más comercial, mucho más de atracción de mercados, de apertura de nuevos destinos de nuestras exportaciones, abrirnos a las empresas que quieran invertir en la Argentina, una mirada diferente en ese sentido. Y, también, van a haber otros cambios. En el acuerdo con la Unión Europea, nosotros tenemos una mirada que coincide en una parte y que no coincide tanto en la otra parte. Te voy a explicar un poco más claramente. ¿Queremos un acuerdo con la Unión Europea? Sí, queremos un acuerdo con la Unión Europea. Coincidimos».

«¿Queremos cualquier acuerdo con la Unión Europea? No, no queremos cualquier acuerdo con la Unión Europea. Yo recuerdo que en esta casa aquí, a metros atrás mío, tuvimos un debate en el cual participó también Federico Pinedo. Y Federico, al que le tengo un gran efecto personal, dijo, cualquier acuerdo sirve, no importa cuál. Lo importante es firmar algo. Nosotros no pensamos eso», continuó.

«Nosotros no pensamos que cualquier acuerdo sirve. Nosotros pensamos que ese acuerdo y cualquier otro acuerdo tiene que ser un acuerdo de win-win, es decir, de socios. No queremos ser proveedores de Europa. Queremos ser socios de Europa. Queremos crear emprendimientos productivos conjuntos. Es decir, la parte argentina y la parte, en este caso, europea, trabajando juntos con un mismo objetivo. Si no va bien, nos va bien a los dos. Y, de esa manera se blinda el proyecto. Desde el punto de vista del interés, que es lo que cuenta, el interés nacional, no la preferencia ideológica”, finalizó