El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, afirmó este lunes que “no se puede decir cualquier cosa de Malvinas” y vaticinó: “las vamos a recuperar”.

En una disertación en el Congreso por los 40 años de democracia organizado por la Revista Noticias, Rosatti recordó que las Islas Malvinas “no se pueden alquilar, no se pueden vender”.

“Lo dijimos en la Constitución. (…) La reforma del ‘94 fue el último acto de grandeza política que involucró a todos los actores políticos argentinos. Teníamos enormes diferencias en el pensamiento, pero un objetivo: la unión nacional, que estaba en el preámbulo», expresó el presidente del máximo tribunal.

Las expresiones fueron interpretadas en el contexto del debate político de cara a balotaje del próximo domingo, pese a lo cual Rosatti expresó: “Yo no quiero ningún título especial para los medios mañana. Yo sólo recuerdo lo que dice la Constitución”.

«Sabemos que muchas cosas nos dividen, pero hay otras, las más importantes, las que nos unen. No se puede decir cualquier cosa de Malvinas. Nosotros lo votamos. No se pueden alquilar, no se pueden vender, porque lo dijimos en la Constitución”, reiteró.

En ese contexto, afirmó que las cláusulas constitucionales sobre el archipiélago austral son transitorias: “porque creemos que vamos a recuperar las Malvinas».

Rosatti también dedicó un párrafo a su anterior declaración sobre la emisión descontrolada de papel moneda.

“Cuando se habla de la defensa de la moneda, está en la Constitución. Lo que pasa es que hay que leerla. (…) Hay que militar la Constitución. Nosotros lo hacemos desde el Poder Judicial y por eso reclamamos la independencia del Poder Judicial”, resumió.

El acto consistió en un reconocimiento del medio periodístico a los convencionales de la Constituyente de 1994, entre los cuales estuvo Rosatti.

En el acto participaron, además, el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, el embajador Jorge Yoma, el diputado Eduardo Valdés, el ex gobernador de Río Negro Horacio Massaccesi, la ex vicegobernadora bonaerense Elva Roulet, el ex procurador Enrique Paixao, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y el ex diputado y embajador Juan Pablo Cafiero.