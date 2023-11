Bombazo en el fútbol mundial: de acuerdo a varias fuentes, Marcelo Gallardo aceptó la millonaria oferta del Al-Ittihad de Arabia Saudita y será el nuevo entrenador del equipo que marcha en quinto lugar en la liga saudí de fútbol.

El Muñeco, quien había anunciado que daba un paso al costado en River en octubre del 2022, volverá a dirigir tras rechazar varias ofertas del fútbol europeo y podría a ser el mejor DT pago del mundo.

🟡⚫️🇦🇷 Marcelo Gallardo will sign as new Al Ittihad manager on contract valid until June 2025.

It will also include an option to extend for further 18 months, until June 2027. pic.twitter.com/hFWucC1Onr

Publicidad

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2023