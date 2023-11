Hace ya varios días, a raíz de las declaraciones de Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza para el balotaje del próximo domingo en Argentina, se desató una gran polémica en el fútbol argentino con la posible aparición de la Sociedades Anónimas Deportivas (S.A.D.).

Si bien no lo incluyó como parte de su campaña, Milei confesó estar de acuerdo con que los clubes se privaticen y pertenezcan a las S.A.D., algo que generó diversas opiniones y un fuerte repudio generalizado por parte de los hinchas y también desde las mismas instituciones, que lanzaron varios comunicados oficiales mostrando su rechazo a dicha medida.

Ante este panorama, la prensa no dejó pasar la oportunidad de pedirle su opinión al respecto a Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina que este mediodía brindó una conferencia de prensa en el Predio de la AFA en Ezeiza, previo al partido de mañana contra Uruguay por la quinta fecha de las Eliminatorias CONMEBOL Sudamericanas.

Y el DT campeón del mundo fue tajante con su respuesta: “¿La privatización de los clubes en Argentina? No tengo nada para decir. En eso no me meto“, soltó de manera contundente y sin querer entrometerse en cuestiones políticas.

El estado de Lionel Messi y el cruce con Marcelo Bielsa

Además de mantenerse alejado de la polémica por las S.A.D., Scaloni también habó sobre cómo se encuentra físicamente la Pulga para el partido de mañana a las 21:00 horas y confirmó que será titular: “Leo (Messi) está para jugar. Cuando él esté para jugar, lo hará siempre“, explicó.

Al mismo tiempo, también se refirió al enfrentamiento con el Loco, quien es el actual DT de la Celeste: “Es una alegría y una satisfacción poder enfrentar y saludar a Bielsa“, comenzó diciendo.

Y luego cerró: “Va a ser un partido difícil. Sabemos cómo plantean los partidos los equipos de Bielsa y la cultura futbolística de Uruguay. Trataremos de bloquear sus fortalezas en este partido”.

