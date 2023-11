Mauricio Macri se metió de lleno en la campaña en Boca: el candidato a vicepresidente por la oposición le tiró varios dardos a Juan Román Riquelme.

El ex presidente de la Nación reveló lo que le dicen los primos: “Me duele que los hinchas de River me digan siempre la misma frase: ‘que siga Riquelme, que yo no joda, que no vuelva’”

“¡Qué siga Riquelme 100 años!”, agregó en diálogo con Súper Deportivo.

Publicidad

Con más profundidad, Macri detalló lo que se ha hecho mal en la última gestión: “Veo con mucho dolor esta conducción personalista, autoritaria y la verdad que por este camino no nos irá bien. Con esta conducción no reina el respeto por los socios ni jugadores, porque hay una cantidad de jugadores importantes en conflicto. Hubo socios maltratados, denuncias por reventa de entradas ligadas al Chanchi Riquelme, que la verdad no sé quién es, porque nadie lo voto”.

Un ejemplo clave. Macri recordó la situación de uno de los campeones en Qatar 2022: “No puedo quedarme quieto escuchando a un Nahuel Molina, que fue campeón del mundo, quejándose por el maltrato que sufrió por parte de Riquelme. A Nahuel no lo pudimos disfrutar ni un ratito. Tantos jugadores se fueron mal…”

Publicidad

Palermo, el técnico elegido

Consultado por temas deportivos de cara al 2024, el dirigente dejó en claro sus preferencias:“¿Si él va a ser el DT? Eso hay que preguntárselo al presidente, que va a ser el señor Andrés Ibarra. Pero a mí me encantaría que el técnico sea Palermo si ganamos las elecciones”.