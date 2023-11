El ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey aseguró que el gobernador de Córdoba y ex presidencialista, Juan Scharetti, no votaría por el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el balotaje del próximo domingo.

«Sinceramente, no«, respondió Urtubey tras ser consultado sobre el voto de Schiaretti. El salteño se alineó a la candidatura del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, la semana pasada. De hecho, lo acompañó al debate presidencial.

Para Urtubey, Schiaretti es un «hombre de trayectoria» que sería un «buen aporte» para el peronismo. Ambos dirigentes intentaron construir un espacio común durante el 2022, pero quedó en la nada.

En esa línea, el ex mandatario provincial indicó: «Cuando se discuten dos modelos tan drásticos de país, no hay lugar para antipatías o simpatías personales«. Días atrás, Urtubey fijó su postura y argumentó en favor de la propuesta de Massa de conformar un Gobierno de unidad.

En declaraciones radiales, el dirigente peronista afirmó que en el país «hay realmente un peligro cierto», por lo que «no hay espacio para la neutralidad». En ese sentido, subrayó: «Lo que se discute en la Argentina es cómo nos ordenamos a partir del 10 de diciembre, con dos opciones: claramente sé dónde tengo que estar».

Y agregó: «El ordenador en política es el futuro, no el pasado. El planteo de Sergio es que se necesita una base social mucho más amplia que la estrictamente electoral para enfrentar una crisis como la que tiene la Argentina».

«El de hoy es un voto profundamente ideológico, porque se están discutiendo dos modelos de país diametralmente opuestos. ¿Cuánto lugar para matices y sutilezas hay?», remarcó.