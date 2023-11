Tras la implementación de microdevaluaciones diarias que dispuso este miércoles el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el dólar oficial minorista cotizó a $369 para la venta según el Banco Nación.

Este movimiento del tipo de cambio oficial tiene impacto en todas las cotizaciones de dólares para fines específicos que generan los controles de cambio. Por lo tanto, incide tanto en lo que pagan los argentinos a las plataformas de streaming, los consumos en moneda extranjera o en el exterior y en diversos pagos de importaciones. También tiene impacto sobre el dólar ahorro.

LEÉ: Massa ante el Cicyp:»Hay que ir a un país en el que el Estado no gaste un centavo más de lo que ingrese”

Luego de las PASO, el Gobierno unificó el tratamiento impositivo de distintos tipos de operaciones cambiarias para simplificar las transacciones y, al mismo tiempo, restar presión sobre las reservas. Así, la valuación de algunos tipos de cambio quedó con la misma estructura de impuestos: dólar tarjeta, dólar turista y dólar solidario se equipararon para lograr un esquema más simple.

Por ejemplo, al tipo de cambio al que acceden los consumidores minoristas para ahorrar o realizar consumos en el exterior, hay que sumarle un 100% de recargo que surge de aplicar el 30% en concepto de Impuesto PAIS, el 45% de precepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y otro plus del 25% a cuenta de Bienes Personales.

Estos dos últimos conceptos pueden ser devueltos siempre que el contribuyente no se encuentre alcanzado por esos dos tributos, mediante un trámite en AFIP al año siguiente de realizado el pago de los mismos. En cambio, los contribuyentes que deban tributar Ganancias y Bienes Personales, podrán utilizar esos importes como “pago a cuenta” en la presentación de sus declaraciones juradas.

Tomando como referencia la cotización del Banco Nación, para acceder a la compra de dólar ahorro, pagar consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito o hacer pagos en el exterior, hoy el tipo de cambio que se pagaría sería de 738 pesos.

Si bien el minorista accede a un tipo de cambio más alto que $369, continúa valuado por debajo del “dólar blue” o sus variantes financieras MEP y contado con liquidación (CCL). Los precios de estas últimas tres cotizaciones se encuentran en $950, $871,92 y $871,20, respectivamente.

Para acceder al dólar ahorro hay que tener en cuenta el tope de US$ 200 mensuales por todo consumo en moneda extranjera. Es decir, que ese monto puede verse reducido en caso de que el ahorrista haya hecho otros consumos en moneda extranjera durante el mes (por ejemplo, si consumió US$ 50 con tarjeta de crédito, como máximo podrá comprar US$ 150 para atesoramiento).

LEÉ: Qué países del mundo tienen dolarización y cómo funcionan sus economías

Conocé uno por uno los nuevos valores del dólar tras el descongelamiento del precio en el mercado formal:

Dólar oficial mayorista

El dólar oficial mayorista es el precio de referencia para el mercado de cambios, y es el que se utiliza para las operaciones de importación y exportación de bienes y servicios. El mercado mayorista es donde interviene el Banco Central cuando compra o vende dólares, y es donde operan los bancos y las casas de cambio autorizadas. Hoy cotizó a $353 para la venta.

Dólar oficial minorista

El mercado minorista es aquel en el que las personas o empresas realizan operaciones de compra o venta en el banco o agencias cambiarias, según el precio que ofrece cada entidad. La cotización del Banco Nación cerró en $369, pero puede variar según cada banco.

Dólar ahorro

El dólar ahorro es un tipo de cambio especial que se aplica a la compra de dólares para atesoramiento, con un tope de US$ 200 mensuales por persona. Se calcula a partir del dólar oficial minorista, y se le suman los impuestos PAIS (30%), a las Ganancias (45%) y a los Bienes Personales (25%). Hoy alcanzó un total de $738.

Dólar “Netflix”

Corresponde al tipo de cambio que se aplica a los servicios de streaming que ofrecen proveedores del exterior. Se calcula a partir del dólar oficial minorista, y se le suman los impuestos PAIS (8%), a las Ganancias (45%), a los Bienes Personales (25%) y el IVA (21%). Hoy cerró en $734.

Dólar tarjeta

El dólar tarjeta es el tipo de cambio que se aplica a las compras con tarjeta de crédito o débito en el exterior. Se calcula a partir del dólar oficial minorista, y se le suman los impuestos PAIS (30%), a las Ganancias (45%) y a los Bienes Personales (25%). Su cotización ascendió a $738.

Importación de servicios

El tipo de cambio para la importación de servicios se calcula a partir del dólar oficial mayorista, y se le suma un 25% de impuesto PAIS. Cerró en $441,25.

Importación de bienes

El tipo de cambio para la importación de bienes (excepto medicamentos, autopartes, bienes de canasta básica y generación de energía) se calcula a partir del dólar oficial mayorista, y se le suma un 7,5% de impuesto PAIS. Está a $379,47.

Importación de bienes de lujo

El tipo de cambio para la importación de bienes de lujo se calcula a partir del dólar oficial mayorista, y se le suma un 30% de impuesto PAIS. Alcanzó los $458,90.