Mauricio Macri pisó fuerte al postularse como vicepresidente de Boca Juniors en el actual frente opositor, el cual lidera Andrés Ibarra. En una de las conferencias reveló lo que costó Edinson Cavani y las razones de su llegada.

“¿Cuánto costó Cavani? Seis millones de dólares. Eso cobró por su derecho implementado o de imagen, como hayan querido ponerlo. A Cavani le dieron seis millones de dólares para que firme”, comenzó el ex presidente de la República Argentina.

Luego, continuó: “Para él no es tanta plata, seguramente podía haber ido a Arabia Saudita por mucho más. Cavani vino porque realmente quería jugar en Boca. Tenía una obsesión y un amor por Boca enorme”.

En el último tramo, aprovechó para justificar su bajón de rendimiento: “Creo que no convirtió tantos goles porque siente la presión de jugar en el club. Hay que decir la verdad, le dieron seis millones de dólares. No que vino libre y que solamente arregló el sueldo”. Finalmente, cerró con un palito para Juan Román Riquelme: “Así no se maneja un club. Nosotros nos manejamos con los números arriba de la mesa porque el club es de los socios”.