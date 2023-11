Draymond Green vuelve a ser noticia por sus excentricidades, aunque esta vez cruzó un límite: recibió una durísima sanción de la NBA por ahorcar a un rival.

La estrella de Golden State Warriors se le abalanzó al francés Rudy Gobert y fue sancionado con cinco partidos sin jugar, los cuales tampoco cobrará. La cifra es de 769.970 dólares.

El hecho sucedió el miércoles, al minuto de partido frente a Minnesota Timberwolves por la In-Season Tournament. Del tumulto terminaron expulsados Green, Klay Thompson, Jaden McDaniels y Gobert.

A Draymond Green se le fue anoche totalmente la cabeza pic.twitter.com/6yOrY8r96g — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) November 15, 2023

Thompson, McDaniels y Gobert tendrán que pagar una multa de 25.000 dólares cada uno.

El galo de 31 años habló de lo sucedido y lejos de calmar los ánimos apuntó contra Green: “Es gracioso porque antes del partido, me decía a mí mismo que si Steph no jugaba, Draymond iba a intentar que le expulsaran. Porque cada vez que Steph no juega, él no quiere jugar. Es un comportamiento de payaso”.