Noticia bomba en la Premier League: el Everton sufrirá la sanción más grande en la historia de la competición por incumplir el fair play financiero.

Se prevé que la noticia se comunicará el fin de semana de manera oficial, pero en el Reino Unido ya lo dan por echo: el club de Liverpool sufrirá una pérdida de 12 puntos.

¿Que hizo mal el Everton? Según la normativa, los clubes pueden registrar como máximo pérdidas 119 millones de euros durante un periodo de tres años, aunque por la pandemia del Coronavirus los montos se flexibilizaron.

Sin embargo, los de Goodison Park tienen un agujero del triple de lo permitido: 421 millones de euros.

Al día de hoy, los Toffees tienen 14 puntos en la tabla por lo que quedaría último con solo dos unidades y peleando el descenso. El club no pierde la categoría desde 1954.

Jamie Carragher, histórico jugador del clásico de la ciudad, ironizó por la situación del Manchester City: “La Premier quiere una sanción de 12 puntos para el Everton por un cargo de incumplimiento de reglas financieras. Siendo así, el Manchester City terminará en la quinta división si la Premier se sale con la suya.

“Increíble la cantidad de historias que salen sobre la situación del Everton, pero la del Manchester City, que tiene 114 cargos más que el Everton, ha durado mucho más, se ha quedado muy tranquila, sin sanción”, agregó el ex defensor del Liverpool.

The PL want a 12 point deduction for Everton for one charge.

Man City are going to end up in the National League North if the PL get their way!!

Unbelievable the amount of stories that come out about Everton’s situation, but Man City’s, which has 114 more charges & has gone on… https://t.co/WjryWUxLUB

— Jamie Carragher (@Carra23) October 25, 2023