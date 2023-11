Juan Román Riquelme y Claudio Tapia homenajearon a Lionel Messi por su octavo Balón de Oro en la previa al partido de Argentina frente a Uruguay.

El capitán decidió no salir con el galardón antes del clásico rioplatense por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. De cualquier manera, fue agasajado por Boca y la AFA.

Dibu Martínez también recibió su plaqueta por la obtención del Premio Lev Yashin como mejor arquero del mundo en la última temporada.

Argentina honored Leo Messi for winning his eighth Ballon d’Or and Emi Martínez for winning the Yashin Trophy 🌟 pic.twitter.com/kq19XbjNnR

