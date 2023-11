La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich apareció de sorpresa en el acto de cierre del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y llamó a sus votantes a acompañar al libertario en el balotaje.

En un breve mensaje, Bullrich le habló a los «6 millones de ciudadanos» que la acompañaron a que «con el corazón, el alma y el cerebro piensen un minuto en seguir vivieedo en esta Argentina de las mafias, de los pobres, donde los funcionarios tienen todo y el pueblo no tienen nada».

«Quiero agradecer a Javier por esta posibilidad. Quiero hablarle a los 6.400.000 ciudadanos que, junto a ustedes, votaron por el cambio en Argentina», dijo la ex candidata de Juntos por el Cambio.

«Por eso le quiero pedir a todos los ciudadanos que me acompañaron, que eligieron una opción de cambio, que esa continuidad se tiene que terminar el 19, el domingo, tenemos que apoyar el cambio, el cambio que implique que los ciudadanos son más importantes que las estructuras burocráticas del Estado. Que no van a estar más debajo de los Massa que los aplaste», resaltó la ex funcionaria.

Y expresó: «»He decidido, junto a muchos, muchos y muchos ciudadanos, decirle a Javier: te tocó el turno, fuiste el que ganaste la opción de cambio, y con patriotismo te acompañamos para que seas el próximo presidente».



Bullrich, que está trabajando activamente en la fiscalización de Milei de cara al domingo, habló antes que el libertario y dejó la foto política de la jornada de cierre en Córdoba.Javier, te tocó el turno del cambio, con patriotismo te acompañamos».