La balanza comercial argentina arrojó en octubre un déficit de u$s 454 millones, el más bajo en los últimos seis meses, según cifras publicadas por el

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), pero ya se cumplieron ocho meses de saldo negativo entre exportaciones e importaciones.

Tratar de ir hacia un saldo favorable de la balanza comercial es clave para fortalecer las chances de acumular reservas en el Banco Central.

Entre enero y octubre, el intercambio comercial sufrió un déficit de u$s 7.396 millones, como consecuencia de la fuerte caída de las exportaciones agroindustriales, producto de la sequía.

Ese dato revirtió la ganancia de US$ 4.462 millones de igual período del año pasado.

En tanto, las importaciones acumuladas en los primeros diez meses de 2023 alcanzaron un nivel de US$ 64.000 millones y representan el segundo registro más alto de los últimos cinco años para el mismo período.

El monto sólo fue superado por los US$ 70.738 millones de enero-octubre de 2022 y es mayor a todos los registros de los años previos para períodos similares: US$ 51.201 millones en 2021, US$ 34.385 millones en 2020 (por el impacto de la pandemia de coronavirus en el comercio internacional), US$ 42.583 millones en 2019 y US$ 57.203 millones en 2018.

En octubre, las exportaciones totalizaron US$ 5.385 millones, con una baja interanual del 32,4%, y las importaciones sumaron US$ 5.839 millones, equivalente a una merma del 3,9%.

Las tensiones geopolíticas, en particular entre China y Estados Unidos, han añadido incertidumbre a la situación, con restricciones comerciales impuestas por Washington a su competidor chino.

El balance comercial arrastra signo deficitario desde marzo último inclusive.