Kylian Mbappé decidió aparecer ante la prensa tras cinco meses en silencio mediático como parte de la presentación que tendrá la selección de Francia este sábado ante Gibraltar por la clasificación a la Eurocopa.

Entre una de las preguntas que debió contestar, el futbolista del París Saint-Germain se refirió al galardón que entrega la revista France Football y obtuvo el capitán de la selección argentina: “No tengo miedo de perder. Messi se lo merece. La noche del 18 de diciembre supe que había ganado el Mundial y el Balón de Oro. Hice una gran temporada, como Haaland, pero cuando ganas el Mundial eso marca la diferencia”, declaró según replicó el portal L’Equipe.

«ES UNO DE LOS MEJORES DE LA HISTORIA, SINO EL MEJOR» Kylian #Mbappé llenó de elogios a Leo #Messi y dejó en claro que ganó merecidamente el Balón de Oro. ⚽🤝🔝 Publicidad 🎥 @SC_ESPN pic.twitter.com/43FxqXjxSB — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) November 17, 2023

Publicidad

Mbappé también se refirió a su situación en el París Saint Germain, dirigido por el español Luis Enrique, quien lo criticó hace unos días a pesar de haber anotado un hat-trick. “Habría que preguntarle el porqué del momento. Me lo tomé muy bien, es un gran entrenador. Tiene mucho que ofrecerme. Estoy en un momento en el que quiero ampliar mi paleta. Desde el principio le dije que no tendría ningún problema conmigo cuando volviera del loft. Sólo quería jugar al fútbol. Siempre he tenido una buena relación con mis entrenadores, aunque algunos me hablaron muy mal, pero eso no impidió que mantuviéramos una buena relación. Soy un jugador muy exigente conmigo mismo, así que si encuentro esta exigencia con mi entrenador estoy muy feliz”, confesó.

Cuando le preguntaron dónde seguiría su carrera mientras los rumores de un posible traspaso continúan vivos, Mbappé fue contundente: “No es en absoluto una cuestión de la selección francesa. Quiero seguir siendo jugador de la selección francesa durante los próximos diez días. Si tienen esa pregunta, que vengan a preguntarme al Campus y yo les responderé si tengo que venir a una rueda de prensa”.