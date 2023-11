La renuncia del Toto Berizzo originó un cimbronazo en Chile, que está octava entre las 10 selecciones que luchan por un lugar en el Mundial 2026. En ese contexto, Alexis Sánchez dio durísimas declaraciones.

El Niño Maravilla, uno de los históricos jugadores de La Roja, denunció las pésimas condiciones en las que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tiene al seleccionado y sus instalaciones.

La estrella del Inter de Milán detalló lo que es el predio: “En Juan Pinto Durán me gustaría tener una cancha como corresponde, o una ducha. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se bañe el otro. Una selección no puede trabajar así”.

Publicidad

Lo peor fue su experiencia en el Estadio de Colo-Colo, donde Chile hace sus partidos de local: “En el Monumental yo estaba sentado, estirando y en el desagüe salía excremento, de nosotros mismos, en la ducha. Entonces, ¿esto es una selección o un equipo de tercera? Todo suma, todo es un complemento”.

Por último, Alexis también apuntó contra el campeonato local: “Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en semanas, porque el Campeonato Nacional se detiene. Eso no lo voy a cambiar yo. Como país, la organización no ha estado muy bien. Debemos entender y tener conocimiento de como hacerlo”.