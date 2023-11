Charles Leclerc consiguió la pole position (1:32.726) del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas en una sesión de clasificación dominada por Scuderia Ferrari. Su coequipero, Carlos Sainz, finalizó segundo apenas 0.044s por detrás.

Sin embargo, el español deberá arrancar el Gran Premio en la decimosegunda plaza de la parrilla. ¿Por qué?. Durante la práctica libre 1 el piloto oriundo de Madrid rompió una alcantarilla (No fue su culpa, simplemente estaba mal cerrada) lo que ocasionó serios daños en la unidad de potencia, la batería, fondo plano y chasis de la Ferrari. Los comisarios deportivos, ante el reemplazo de elementos en la unidad de potencia, decidieron hacer efectiva la sanción de 10 lugares para el piloto de la escudería italiana para el Gran Premio del día Domingo.

De esta manera, el tricampeón, Max Verstappen (RedBull) heredó la segunda colocación. George Russell (Mercedes) y Pierre Gasly (Alpine) largaron en la segunda fila de partida, mientras que Alex Albon (Williams) y Logan Sargeant (Williams) harán lo propio desde la tercera fila.

