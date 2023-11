Marcelo Gallardo sorprendió al mundo del fútbol luego de aceptar la multimillonaria oferta del Al-Ittihad de Arabia Saudita. Si bien los fanáticos esperaban que el DT llegue al Viejo Continente, el histórico estratega de River decidió probar suerte en la exótica liga árabe y además dio los motivos frente a la prensa.

“Es una decisión que tomé en base a cuestiones que tienen que ver con lo personal. Fue un sentir. Hay mucho para desarrollar, me incentivaron también con un gran proyecto de desarrollo en un lugar donde está todavía con cierta virginidad. Un mercado que me abre un poquito la cabeza, algo diferente. Eso me motiva, me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar. En ese sentido me embarqué en este desafío lindo que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo”, comenzó el Muñeco.

Luego, continuó: “Fue un lindo año, disfrutando de otras cosas de la vida, fuera del fútbol. Fueron muy lindos aprovecharlo como lo aproveché. Estuvieron bien, la pasé muy bien. Estuve un año quieto, así que activarme nuevamente con entusiasmo es lo que espero hacer y desde ya que estamos con muchísimo entusiasmo y ganas de poder vivir esta experiencia que es totalmente diferente a todas. En ese sentido, estoy contento”.

Continuó luego con respecto a la posibilidad de llevar a su equipo: “Es súper importante llevar a mi gente, son de muchísimo valor para mí y mi desarrollo también. Poderlos llevar conmigo me pone muy contento, estamos entusiasmados, esa es la realidad. El desafío es total”.

“En poco tiempo tenemos un desafío con el Mundial de Clubes que también nos pone a prueba ya rápidamente, así que eso está bueno”, manifestó Gallardo y luego dejó un mensaje para los hinchas del millonario: “Los amo, los adoro con toda mi alma”.