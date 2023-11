Novak Djokovic venció con autoridad al italiano Jannik Sinner por 6-3 y 6-3 en la final del ATP Finals de Turín y se consagró campeón en el último torneo del año que reunió a los mejores ocho tenistas de la temporada. Con este título, se convirtió en el máximo ganador histórico del “Torneo de Maestros”, al llegar a los siete y romper el récord que compartía hasta este domingo con el suizo Roger Federer. De esta manera, la leyenda alcanza así la cifra de 98 títulos en el circuito, siete de ellos ganados este año, incluyendo tres Grand Slams.

El número uno del mundo en el ránking ATP, supo manejar su temperamento ante los constantes abucheos de los aficionados italianos que intentaron intimidarlo al momento de su saque, pero solo lograron poner nervioso a Sinner, quien sufría ante cada servicio de Djokovic.

Nole fue muy efectivo con sus saques y comenzó a dominar el encuentro a partir de los servicios. En 38 minutos pudo cerrar la primera manga y sobreponerse a un público que se mostró hostil hacia el balcánico. Al conseguir el 5-3 que encaminaba la victoria parcial, Djokovic apretó su puño y gritó el punto de cara a la gente, en tono desafiante. Solo ese momento de furia tuvo el mejor jugador de la actualidad en el cricuito.

Novak Djokovic was won the ATP world tour finals for a RECORD BREAKING 7th (SEVENTH) Time.

Sinner threw absolutely everything at him in the 2nd set but Djokovic stood strong and delivers yet again. The undisputed GOAT.#Djokovic #ATPFinals2023 🐐🏆1️⃣pic.twitter.com/0s6G8PfZJs

