Gravísima lesión de Gavi (Pablo Martín Páez Gavira) en España: el joven del Barça de 19 años sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla derecha. Resta la confirmación oficial de La Roja.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicó que Gavi sufre una “lesión importante en su rodilla derecha”, y que queda en stand by hasta “efectuar pruebas para conocer el alcance real de la lesión”.

Sin embargo, los medios españoles y de Barcelona aseguran que la lesión ligamentaria es un hecho. El año futbolístico de Gavi terminó hoy al igual que su participación en la Eurocopa de mediados del 2024.

El momento de la lesión fue al minuto 24 del partido ante Georgia. Gavi, en soledad cerca del córner, llorando por la extrañes de su rodilla, encontró consuelo en el juez de línea.

Mundo Deportivo asegura por sus fuentes que desde el club blaugrana “mostraron su enorme enfado con la Federación por forzar con un jugador acostumbrado a jugarlo todo”. El club culé consideran que la participación de Gavi en el duelo ante Georgia no era imprescindible ya que España previamente estaba clasificada para la Eurocopa.

Gavi y Le Norman fueron los únicos dos jugadores que no rotaron por decisión técnico De La Fuente. FIFA deberá indemnizar al Barcelona por la lesión de su jugador con alrededor cinco millones de euros.

Ferran Torres with a special goal dedication ❤️‍🩹

Gavi left the pitch injured in the first half 🩹 pic.twitter.com/bYN0v6sDQv

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 19, 2023