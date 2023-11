David De Gea quedó con el pase en su poder a mitad de año tras desvincularse del Manchester United. Desde entonces, increíblemente, no coordinó su incorporación a ningún club, a pesar de haber recibido diferentes ofertas. Como la abultada propuesta del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, quien le habría arrimado un contrato por 500 mil libras semanales, y la del Al Ittihad, en donde asumió recientemente Marcelo Gallardo como entrenador.

🚨🚨🚨Daily Star | Inter Miami is trying hard to sign David de Gea as a Free Agent 🙌#Messi #InterMiamiCF #MLS pic.twitter.com/S6aO7Jh9uO

