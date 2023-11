Luego de que Mauricio Macri argumentara que “se terminó la etapa disruptiva y transgresora de Diego Maradona”, Dalma y Gianina salieron a defender a su padre con una contundente respuesta a través de sus redes sociales.

Gianinna, la hija menor del astro con Claudia Villafañe publicó una serie de posteos, con uno destacado donde solo se podía ver la palabra “cartonero”, haciendo una clara referencia al apodo ofensivo que su padre le puso a Macri en 1996, cuando ambos se encontraban en Boca.

Al mismo tiempo, compartió un archivo donde el campeón del mundo en México 1986 criticó al político: “Él será presidente de Boca por muchos años y yo seré jugador de Boca ojalá por un par, pero no me gusta el manejo que tiene. Se lo digo: yo no soy empleado de él, él no es mi jefe“.

Publicidad

Por otro lado, entre las demás historias que publicó, se encuentran otras frases en honor a la memoria de Maradona: “El pueblo no olvida, Maradoniano hasta los huevos”, “Diego vive en el pueblo” y “Nunca nadie podrá apagar tanto Diego”. Además, lo atendió con un largo escrito:

“Yo soy insignificante para vos pero vos sos insignificante para el mundo. Mi papá en cambio no, ni siquiera para vos porque aún después de estar en el cielo seguís dedicándole tu rencor, tu odio, tu tiempo. ¿Será por qué nunca se arrodillo ante tu poder? Ojalá en tu paso por… pic.twitter.com/7yWTp5WQv4 — JS (@juegosimple__) November 21, 2023 Publicidad

Por su parte, Dalma también publicó algunas historias, y en una escribió: “Esa es la parte que realmente no entiendo! ¡Hagan sus cosas, hablen de sus proyectos Y DEJEN A MI PAPÁ EN PAZ! ¡Tuvieron mucho tiempo para decirle las cosas en la cara y NO LO HICIERON! Ahora son todos guapos. ¡El único problema que van a tener es que cuanto más lo quieran ningunear, MÁS GRANDE SE HACE!“.