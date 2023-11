El presidente electo Javier Milei sostuvo que el diálogo con el papa Francisco fue muy bueno y destacó que lo invitó a visitar la Argentina el año que viene.

«Su Santidad me llamó y ha sido una charla muy interesante. Me llamó para felicitarme, valoró mi coraje en esta pelea y me dijo ´coraje y sabiduría´. Yo le dije ´coraje tengo, sabiduría estoy trabajando´«, señaló Milei en una entrevista transmitida por Youtube con el periodista Manuel Adorni.

Al dar detalles de su conversación, expresó: «Después le conté, y me parece que le resultó interesante, de nuestro Ministerio de Capital Humano, cómo pensamos dinamizar a la sociedad desde ese ministerio y dar contención a los caídos. Como convertir al capital humano en el eje central de nuestra política de crecimiento, en ese contexto mostró una posición muy interesante».

LEÉ: Milei presidente electo: cómo serán los 8 ministerios del nuevo gobierno

«Además lo invité a venir a la Argentina», sostuvo el presidente electo.

Y completó: «Sería recibido con todos los honores de un jefe de Estado y todos los honores del jefe espiritual de los argentinos porque es la religión mayoritaria de la Argentina».

«Fue una charla muy razonable», enfatizó Milei, que se mostró conforme con el diálogo con el papa Francisco.