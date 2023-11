El próximo 2 de diciembre, por primera vez en la historia se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Boca dentro del campo de juego de La Bombonera, donde los socios podrán elegir al futuro presidente de la institución.

Juan Román Riquelme es, lógicamente, la principal cara del oficialismo, mientras que Andrés Ibarra -acompañado por Mauricio Macri en la vicepresidencia- es la cabeza de la oposición.

A falta de poco más de una semana para se desarrollen los comicios, cada candidato pisó el acelerador con su respectiva campaña para ganarse el voto de los hinchas, algo que hicieron desde el oficialismo publicando un video destacando la figura de Román y, a su vez, criticando las gestiones de Daniel Angelici y el propio Macri con indirectas.

“Ya te contamos algunas de las cosas que hizo Román, ahora te vamos contar las que no hizo: nunca se llevó plata que no correspondía del club, nunca hizo clausurar la Bombonera, nunca gritó un gol de Fluminense, nunca escupió a ningún hincha, nunca hizo política con el club, nunca descuido la cancha más linda del mundo, nunca se puso del lado que no está la gente, nunca dejó de ser hincha, nunca dejó de ser Román“, dice el spot publicado en la cuenta “Todo sobre Román 10“.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Ibarra, candidato a presidente de la oposición, respondió con un tajante mensaje que rápidamente se hizo rival en las redes.

“Parece que Riquelme se olvidó: no fue política, fueron goles de todos los colores; fue pasión y gestión“, contrarrestó desde su cuenta con otro video, donde se puden ver imágenes de Martín Palermo convirtiendo goles importantes con la azul y oro.

